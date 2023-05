Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Genuss für alle Sinne – so lautet das Motto in den denkmalgeschützten Gemäuern des Heiligenthaler Hofes. Denn dort in der Martin-Luther-Straße in Landau hat Jutta Seim ihr Konzept des „1739 Art Café“ erweitert. Und für die Zukunft hat sie große Pläne.

Besondere Räumlichkeiten erfordern besondere Ideen. Der Hauptraum des Frühstückslokals „1739 Art Café“ liegt im ausgebauten Pferdestall