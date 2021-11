Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Baumarktes in Landau hat am Freitagmorgen vier gefälschte 50-Euro-Scheine aus dem Verkehr gezogen. Nach Angaben der Polizei wollte ein Kunde damit an der Kasse Waren bezahlen. Allerdings seien die Fälschungen recht unprofessionell hergestellt worden und dadurch leicht als solche zu erkennen gewesen sein. Die Polizei will nun ermitteln, wer für die Herstellung und das Inverkehrbringen des Falschgeldes verantwortlich ist.