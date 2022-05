Die Kultuskapelle Hayna lädt nach drei Jahren Pause wieder zu ihrem traditionellen Wald- und Musikfest über die Pfingstfeiertage von Samstag bis Montag an der Waldbühne neben dem Sportplatz ein. Über die drei Tage geben bekannte Blaskapellen ihr Stelldichein. Eröffnet wird das fest am Samstag um 17 Uhr. Am Montag um 9.30 Uhr feiert die Kirchengemeinde den Gottesdienst im Wald auf dem Festplatz. Für Bewirtung sorgt der Pächter Michael Daum mit seinem Team des „Zum Michel – Waldbiergarten“. Die Kultuskapelle bietet Getränke, Kuchen und Cocktails an.