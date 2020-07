In Landau hat der Runde Tisch Kultur erstmals getagt. Unter dem Vorsitz von Oberbürgermeister Thomas Hirsch haben mehr als 20 Teilnehmer in einer Videokonferenz über mögliche Auswege aus der Corona-Krise gesprochen. Von städtischer Seite waren auch Kulturdezernent Maximilian Ingenthron sowie Kulturabteilungsleiterin Sabine Haas dabei.

„Kultur in all ihren Facetten ist systemrelevant“, betont Hirsch im Nachgang der Veranstaltung, aber derzeit sei die Lage für Kulturschaffende dramatisch. Die Politik müsse nun dafür sorgen, dass über Jahre erarbeitete, ehren- und hauptamtliche Strukturen nicht völlig zusammenbrechen. Hirsch gab sich aber auch vorsichtig optimistisch: Die Kulturschaffenden suchten „neue, kreative Wege und Formate, um ihrem Beruf beziehungsweise ihrer Berufung nachgehen zu können“.

Corona-konforme Veranstaltungen seien zwar möglich, aber äußerst schwierig, sagte der Oberbürgermeister, der als Geschäftsführer der Stadtholding Landau auch für Festhalle und Altes Kaufhaus zuständig ist. Haas, die gerade die städtische Spielzeit 2021/2021 vorbereitet, beklagte die fehlende Planungssicherheit, weil niemand sagen könne, „an welcher Stelle der Pandemie wir uns gerade befinden“. Daher seien Kunst und Kultur weiter auf staatliche Hilfen angewiesen.

Haas informierte auch über teils neue Förderprogramme von Bund und Land, die den Kulturschaffenden durch die schwere Zeit ohne Einnahmen helfen sollen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vereinbarten, weiter über einen E-Mail-Verteiler beziehungsweise Newsletter in Kontakt zu bleiben. Der Runde Tisch Kultur soll regelmäßig zusammenfinden. Der nächste Termin ist für Herbst vorgesehen.

Ein weiteres Instrument der Vernetzung soll der zu schaffende Kulturbeirat sein, über den Ingenthron informierte. Die Vorbereitungen für das neue städtische Gremium seien schon weit gediehen. „Mit dem Kulturbeirat wollen wir der Kultur in unserer Stadt eine Stimme geben und die vielfältige Kulturarbeit in Landau ein Stück weit institutionalisieren.“ Dem Beirat sollen in der Regel je zwei Vertreter aus verschiedenen Sparten wie etwa Musik, Bildende Kunst und Literatur angehören, aber auch Kulturveranstalter.

Wer sich dem E-Mail-Verteiler der Landauer Kulturszene anschließen möchte, wird gebeten, eine formlose E-Mail an presse@landau.de zu schreiben.