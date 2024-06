Am Freitag, 7. Juni, 18 Uhr, startet das 11. Landauer Schulkulturfestival in der Festhalle. Dabei präsentieren Schülerinnen und Schüler aus Landauer Schulen, was sie auf kulturellem Gebiet zu bieten haben, von Musik über Theater bis zur futuristischen Stadtführung. „Schule ist mehr als Lernen“, betont Schuldezernentin Lena Dürphold. Karten gibt es im Vorverkauf in den Schulsekretariaten, bei der Stadtverwaltung im Schulamt in der Maximilianstraße 7 oder an der Abendkasse.