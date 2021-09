Die Stadt bekommt einen Kulturbeirat. Der Stadtrat hat am Dienstagabend die Satzung für das Gremium beschlossen, der dafür sorgen soll, dass Interessen von Kulturschaffenden bei kommunalpolitischen Entscheidungen stärker berücksichtigt werden. Dies ist keine Folge der Corona-Pandemie, unter der freischaffende Künstler besonders gelitten haben; der Antrag von Grünen, CDU und FDP datiert schon vom Oktober 2019. Dass es so lange gedauert hat, liegt unter anderem daran, dass die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), die den Landauer Haushalt genehmigen muss, Einsparungen gefordert hatte. Deshalb wurde das Gremium von 20 auf 14 Mitglieder verkleinert, die auch nur dreimal im Jahr tagen dürfen. Damit sollen die Aufwandsentschädigungen für Beiratsmitglieder (25 Euro pro Monat) und die Sitzungsgelder auf 4200 Euro jährlich begrenzt werden. Zudem wurde in der Kulturabteilung eine viertel Vollzeitstelle eingerichtet, die 14.500 Euro pro Jahr kostet und seit Juli besetzt ist. Über die Ausgestaltung des Beirats hatten CDU und Grüne auf der einen und die SPD auf der anderen Seite lange gestritten.