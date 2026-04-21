Martin Rieger ist tot. Der bekannte Landauer Apotheker und Kulturfreund hat sich vor allem um die Stiftskirchengemeinde verdient gemacht. Landau verliert eine Marke.

Wenn Martin Johannes Rieger, auch Hans-Martin genannt, nicht gerade mit weißem Kittel in seiner Engel-Apotheke am Landauer Stiftsplatz stand, war er oft schon von Weitem an seiner Jeansjacke und dem federnden Gang zu erkennen, als wäre er bei Clint Eastwood in die Lehre gegangen. Rieger, graumelierter Bart, die dünner gewordenen Haare akkurat nach hinten gelegt, war eine Marke. Wer mit ihm ins Gespräch kam, gerne an dem einen oder anderen Kneipentresen der Stadt, der traf auf einen Mann mit einem breiten Themenfeld, zwischen Bibel und Bier sozusagen.

„Er war unglaublich belesen, ein Intellektueller“, sagt Pfarrer Jürgen Leonhard, der die Trauerfeier für Rieger am Samstag halten wird. Der Pharmazeut, der aus Neustadt stammte und in Berlin studiert hatte, war seit 2009 im Presbyterium der Stiftskirchengemeinde aktiv gewesen, von 2012 bis 2020 stand er dem Gremium vor. Er sei ein Mann mit feinem Gespür gewesen, sagt Leonhard, einer, der den Kompromiss gesucht habe. „Er hat zugehört, die Leute reden lassen und sie dann miteinander verbunden.“

Pfarrer: „Er hat die Menschen geliebt“

Rieger sei kein Alphamännchen gewesen, so Leonhard, im Gegenteil. „Er hatte kein Chefgehabe, er hat die Menschen geliebt.“ Seine große Liebe sei aber seine Frau Alexandra gewesen, jeden Tag habe er versucht, sie zum Lachen zu bringen. Bei all der Lockerheit habe Rieger aber auch wahnsinnig viel gearbeitet. „Er hat so viele Nachtdienste gemacht. Er war ein Vollblutapotheker.“ Und er habe ganz tiefe theologische Überzeugungen gehabt, so Leonhard. Rieger sei tief gläubig gewesen.

So sehr er Kirche lebte, so intensiv lebte Rieger auch die Kultur. Auch darüber konnte man mit ihm stundenlang sprechen, Dada, Hugo Ball also, Musik, Literatur. Immer wieder hat er auch Konzerte in seinem Keller unter der Apotheke veranstaltet, Jazz-Musik war ihm wichtig. Dazu gab es Lesungen. Und auch die Fotografie war Rieders Leidenschaft, die Welt aus verschiedenen Perspektiven sehen, das konnte er.

In Landau wird nun weniger gelacht

In einer gefühlt zunehmend konformistischen Gesellschaft, in der jede menschliche Ecke und Kante am liebsten direkt mit dem sozialen Schleifgerät entfernt werden soll, war Martin Johannes Rieger, genannt Hans-Martin, ein Mann mit Profil, vor allem mit Humor. Mit 64 Jahren ist er nun an einer schweren Krankheit gestorben, die erst im Januar diagnostiziert worden war. In Landau wird nun etwas weniger gelacht werden. Dabei hätten wir es bitter nötig.