Herbst ist Urlaubszeit, jedenfalls für viele, die sich in der Pfalz erholen möchten. Mit einem „kulinarischen Waldspaziergang für zu Hause“ locken Annas Landpartie in Landau und das Portal Vielpfalz.

In der neuen Pfalzbox Pfälzerwald stecken sieben Köstlichkeiten von regionalen Produzenten. Im Mittelpunkt der Kredenzen steht die Pfälzer Waldschokolade der Landauer Patisserie Theodor.

Die Idee: Eine Schokolade zu entwickeln, die nach Wald schmeckt. Alexander Scheid, Inhaber des Schokoladengeschäfts am Stiftsplatz in Landau, hat nun eine Schokolade kreiert, die aus 64 Prozent dunkler Valrhona-Manjari-Schokolade von Bohnen aus Madagaskar mit einer Kombination aus Fichtennadeln und Beeren besteht. Die Fichtennadeln werden getrocknet und mit den ebenfalls getrockneten Beeren in die Schokomasse gesetzt.

Pesto und Honig

Die Pfalzbox Pfälzerwald ist bestückt mit Produkten rund um Keschde und Nüsse. Dabei ist Pfälzer Dubbes, eine Mischung aus gerösteten Nüssen, Esskastanien, Gewürzen und Steinsalz. Außerdem gibt es in der Box Kastaniennudeln, Keschdepesto, Keschdesenf aus gelber Senfsaat, Essig, Maronen, Salz und Karamell. Honig mit Walnuss und der Tee Waldspaziergang aus Brennessel- und Beerenblättern von Brombeere und Johannisbeere komplettieren den Pfalzgenuss.

„Annas Landpartie“ hat sich auf Produkte aus der Pfalz spezialisiert. „Wir bringen an einem Ort zusammen, was es in verschiedenen Manufakturen in der ganzen Pfalz gibt“, beschreibt Anna Köhr das Konzept für ihre beiden Läden in Landau und Speyer.

Info

Die Pfalzbox Pfälzerwald ist für 45 Euro inklusive Versand erhältlich in Annas Landpartie und im Vielpfalz-Onlineshop Vielothek.