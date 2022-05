Bereits zum dritten Mal wird es die kulinarische Pfalzgenuss-Radtour von Yummytours und der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße geben. Am 11. Juni, 10 bis 18 Uhr, können Radfahrer mit ihrem Genussticket bei rund 20 Restaurants, Weingüter oder Destillerien entlang des Winzerradwegs deren Spezialitäten probieren. Stephane Sarton vom Veranstalter Yummytours geht es darum, auf die vielen kleinen Weindörfer aufmerksam zu machen, die so viel zu bieten hätten. Der Einstieg ist an allen Stationen entlang der Strecke möglich. Auch die Verweildauer an den Stationen ist beliebig. Wie viele Stationen angefahren werden, ist jedem selbst überlassen. Tickets kosten 30 beziehungsweise 35 Euro. Mehr Informationen unter www.yummytours.de.