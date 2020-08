Der Datenschutzbeauftragte des Landes, Dieter Kugelmann, steht am Donnerstag, 13. August, ab 18 Uhr bei einer Datenschutz-Sprechstunde rund um Corona Rede und Antwort. Auf Initiative der Landtagsabgeordneten Alexander Schweitzer und Wolfgang Schwarz (beide SPD) beantwortet er, was bei der Datenerhebung zur Bekämpfung der Pandemie zu beachten ist, beispielsweise von Restaurants. Zudem hat in der Corona-Zeit die Nutzung von Videokonferenzsystemen und Messenger-Diensten massiv zugenommen, was zu neuen Datenbergen führt. Ob und wie die Informationen sicher sind, diskutieren die Abgeordneten Schwarz und Schweitzer mit Professor Kugelmann. Er ist mit seiner Behörde dafür zuständig, dass in Rheinland-Pfalz die Datenschutzvorgaben eingehalten werden. Bürger können ihn zu aktuellen Themen befragen, beispielsweise zur Corona-Warn-App.

Die beiden Landtagsabgeordneten sind der Meinung, dass der Datenschutz auch in Zeiten von Corona nicht zu kurz kommen darf. Kugelmann sagt: „Die Corona-Pandemie hat zu einem Digitalisierungsboom geführt. Neben positiven Effekten führt dies dazu, dass immer mehr Daten angehäuft werden. In diesen Wochen und Monaten ist ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, dass Datenmissbrauch und Datendiebstahl erschwert werden.“ Wer an der Datenschutz-Online-Sprechstunde teilnehmen möchte, kann sich an buero@wolfgang-schwarz-mdl.de wenden und bekommt dann die Zugangsdaten per E-Mail zugeschickt. Eine Teilnahme an der Videokonferenz ist auch telefonisch möglich.