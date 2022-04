Am Samstag, 23. April, verkauft die Nardini-Pflegeschule anlässlich ihres 65-jährigen Bestehens von 9.30 bis 13 Uhr selbstgemachten Kuchen auf dem Wochenmarkt in Landau. Sie hat ihren Stand in der Marktstraße/Ecke Kugelgartenstraße. Der gesamte Erlös soll dem Ambulanten Hospizzentrum Südpfalz gespendet werden.