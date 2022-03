Das Landauer Downtown veranstaltet am Samstag, 19. März, auf dem Recyclinghof Klotz, Im Grein 4, einen Spendenverkauf. Angeboten wird laut Inhaberin Silvia Weber Markenkleidung für Herren und Damen zu besonders günstigen Preisen. Alles aus eigenem Bestand, wie sie sagt. Auch Kinderkleidung steht zum Verkauf. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Kuchen. Geplant ist die Aktion von 11 bis 17 Uhr. Parkplätze sind ausreichend verfügbar. Der Erlös des Verkaufes geht komplett an die private Organisation Miteinander füreinander Südpfalz, die bereits im Ahrtal aktiv war und aktuell Flüchtlinge aus der Ukraine unterstützt.