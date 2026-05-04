Der Hohenstaufensaal glitzert: Die Kristalltage kommen erstmals nach Annweiler. Die Veranstaltung, die als „Mineralientage“ bereits in Wörth, Bad Dürkheim und Kaiserslautern Station gemacht hat, wird am Samstag und Sonntag, dem 9. und 10. Mai Edelsteine und andere interessante Mineralien aus aller Welt in der Trifelsstadt präsentieren.

Die Kristalltage wenden sich laut Ankündigung des Veranstalters an Sammler, Schmuckliebhaber und Naturfreunde, die auf über 120 Metern Ausstellungstischen die Stücke internationaler Aussteller finden. Händler und Sammler aus Österreich, Marokko, Indien und Afghanistan sind angekündigt, die Mineralien, Kristalle, Edelsteinschmuck und Angebote der Steinheilkunde dabei haben werden. Laut Veranstalter Mark Schneider wird es speziell für Kinder Mitmachaktionen wie Opalschleifen und das Aufbrechen von Drusen geben. Essensstände sowie Kaffee und Kuchen sind ebenfalls angekündigt.

Info

Öffnungszeiten: Samstag, 9. Mai 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 10. Mai 11 bis 17 Uhr. Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder ab 12 Jahren 2 Euro.