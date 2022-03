Die Schulgemeinschaft der Landauer Konrad-Adenauer-Realschule plus hat in einer stillen Aktion ihre Haltung zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gezeigt. Vor dem gelb-blauen Bau der Schule haben sich die Schüler, Lehrer und Angestellten bei der freiwilligen Aktion versammelt. Auf die Protestaktion hatte Schulleiter Manfred Schabowski aufmerksam gemacht. Die Schülervertretung werde in der kommenden Woche eine Spendenaktion unter dem Motto „Jeder Euro hilft“ durchführen, teilt Schabowski weiter mit. Die Schule wolle von dem Geld benötigte Güter wie Windeln, Babynahrung, Hygieneartikel oder Schlafsäcke kaufen. Die Spenden sollen dann einem kirchlichen Transport, der die Grenze zur Ukraine anfährt, übergeben werden.