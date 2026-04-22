Kriegslärm, Angst und Leid: Der 19-jährige Dmytrii Mirosknichenko erlebte den Krieg in seiner Heimatstadt Charkiw. Jetzt engagiert er sich beim Friedensbündnis Südpfalz.

Seit mehr als vier Jahren herrscht Krieg in der Ukraine. Eigentlich schon seit 2014 – denn vor der russischen Vollinvasion im Februar 2022 tobte bereits ein Krieg in der Ostukraine. Die Bundesrepublik reagierte auf die Invasion mit Aufrüstung und der Modernisierung des Wehrdienstgesetzes. Entwicklungen, denen sich das neu gegründete Antimilitaristische Friedensbündnis Südpfalz entschieden entgegenstellt. Bei dem Bündnis engagiert sich der 19-jährige Dmytrii Mirosknichenko, der 2022 aus der Ukraine nach Landau geflüchtet war. Er berichtet von seinen Erfahrungen.

Mirosknichenko wurde 2006 in der Ukraine geboren und ist in der ostukrainischen Stadt Charkiw aufgewachsen, circa 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Als Mirosknichenko acht Jahre alt war, brach der Krieg in der Ostukraine aus. Er habe damals nicht vollständig verstanden, was vor sich ging, jedoch deutlich gespürt, dass die Erwachsenen Angst gehabt hätten, berichtet Mirosknichenko.

Krieg macht sich im Alltag bemerkbar

Im Alltag sei der Krieg bereits vor der Vollinvasion im Februar 2022 deutlich spürbar gewesen – etwa durch Patrouillen von bewaffneten Soldaten in der Stadt und Militärhelikopter, die verletzte Soldaten transportierten. Auch in der Schule und den Medien sei der Krieg dauerhaft Thema gewesen. Ukrainische Offizielle und Medien hätten den Konflikt jedoch heruntergespielt. Mit der Zeit habe er aber an den offiziellen Darstellungen gezweifelt. Obwohl sich die Einwohner mit der Zeit an den enormen Fluglärm und den Anblick der Soldaten gewöhnt hätten, sei es insbesondere für Kinder gruselig gewesen, so Mirosknichenko.

Als der russische Angriff am 24. Februar 2022 begann, war Mirosknichenko 15 Jahre alt. Gegen fünf Uhr morgens habe er die ersten Raketeneinschläge direkt vom Fenster seiner Wohnung aus sehen können, berichtet er. Diese erste Angriffswelle habe drei Stunden gedauert. Seine Eltern seien im Schock gewesen, die zwei kleineren Schwestern hätten geweint und er habe nicht aufgehört, zu zittern. Vor 2022 war niemand davon ausgegangen, dass eine russische Vollinvasion bevorstünde, so Mirosknichenko. Die Regierung habe die Gefahr eines Angriffs nicht transparent kommuniziert, um die Menschen in der Stadt zu halten.

Starke Gefechte und Stromausfall

Seine Tante, die weiter im Stadtinneren gewohnt habe, sei bei den ersten Explosionen noch davon ausgegangen, dass es sich um Bauarbeiten handle. Im Laufe des ersten Tages sei die russische Armee in die Stadt vorgerückt. Es habe heftige Gefechte in den Straßen gegeben. Der Strom und der Fernsehempfang seien ausgefallen, da die Elektrizitätswerke der Stadt angegriffen worden seien. Er und seine Familie hätten in der darauffolgenden Zeit immer wieder im Keller des Hauses Schutz suchen müssen, weil es nicht ausreichend Bunkerräume gab. Dort sei es sehr kalt gewesen und es habe keinen wirklichen Schutz gegeben, so Mirosknichenko.

Drei Tage nach ihrer Flucht habe eine Rakete in diesen Keller eingeschlagen. Nach einem Monat anhaltender Kämpfe habe es Berichte über Massengräber in der Region gegeben, berichtet Mirosknichenko. Ein Arbeitskollege seines Vaters habe in einem der Dörfer gelebt, in denen Massengräber entdeckt wurden – sie hätten nichts mehr von ihm gehört.

Die Flucht nach Deutschland

Nach zwei Monaten sei die Situation nicht mehr erträglich gewesen. „Zwei Monate dort haben sich wie zwei Jahre angefühlt“, sagt Mirosknichenko. Die Flucht nach Deutschland im April 2022 sei sehr spontan gewesen. Sie hätten im Keller ausgeharrt, als der Mann seiner Tante sie mit dem Auto abholen kam. Mirosknichenko musste alles zurücklassen und konnte nicht mehr zurück in seine Wohnung, sogar seine Brille habe er vergessen. Auf dem Weg zum Bahnhof konnte er aus dem Auto heraus die vollständig zerstörten Häuserblocks seiner Nachbarschaft sehen, berichtet Mirosknichenko. Mit dem Zug seien sie von Charkiw über Kiew nach Polen geflohen. Dies sei sehr gefährlich gewesen, da es immer wieder zu Angriffen auf Evakuierungszüge gekommen sei.

Am Bahnhof in Kiew habe sie das ukrainische Militär kontrolliert. Sie hätten große Angst gehabt, dass sein Vater nicht ausreisen dürfe. Als Großfamilie durften sie jedoch weiterreisen, erklärt Mirosknichenko. In Polen sei es das erste Mal seit zwei Monaten sicher und leise gewesen. Erst in Deutschland habe ihn der Schock eingeholt, sagt Mirosknichenko. Nach drei Tagen seien sie von deutschen Freiwilligen nach München gebracht worden. Dort sei seine Familie in einem überfüllten Flugzeughangar untergebracht worden. Nach einiger Zeit habe sie schließlich der protestantische Pfarrer Stefan Bauer nach Landau geholt, wo er und seine Familie nun leben, so Mirosknichenko.

Leid der Menschen vergessen

Zu Beginn der Vollinvasion hätten sich noch viele Ukrainer freiwillig zur Landesverteidigung gemeldet. „Die Leute hatten kein Bild davon, was da passiert.“ Als es dann nicht mehr genügend Freiwillige gegeben habe, habe die Regierung die Ausreiseregelungen für Männer im wehrfähigen Alter immer weiter verschärft. Aus Mirosknichenkos Sicht sei der Krieg immer mehr in ein „mein Team“ gegen das „andere Team“ verkommen. Die vielen Todesopfer und dass Menschen zu bloßen Ressourcen degradiert würden, rücke in den Hintergrund, so Mirosknichenko.

Deshalb engagiert sich der junge Ukrainer beim Antimilitaristischen Friedensbündnis Südpfalz, das im Frühjahr dieses Jahres gegründet wurde und verschiedene friedensbewegte Gruppen vereint. Man wolle sich gegen die Kriegstüchtigkeit stellen, die auch soziale Errungenschaften bedrohe, und für diplomatische Lösungen in Konflikten einsetzen, sagt er.

Info

Als Auftaktveranstaltung lädt das Bündnis zu einer Vortrags- und Diskussionsveranstaltung ein mit dem Titel „Kanonen statt Butter. Deutschland auf dem Weg in die Kriegstüchtigkeit“, mit Jürgen Wagner, Autor und Politikwissenschaftler. Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 23. April, um 18.30 Uhr in der Roten Kaserne, Marktstraße 40, Landau.