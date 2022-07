Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist derzeit die Kreuzung Haardtstraße, Nordring, Ostring in Landau gesperrt. Am Unfall beteiligt war ein Rettungsdienstfahrzeug des DRK, das offenbar von der Rettungswache in der haardtstraße aus zu einem Einsatz unterwegs war. nach unbestätigten Angaben soll ein anderes Fahrzeug den Rettungswagen gerammt und gegen ein weiteres Auto gedrückt haben. boe