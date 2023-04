Im Zuge des Ausbaus der Martin-Luther-Straße in Landau wird die Kreuzung Martin-Luther-Straße/Kronstraße ab Montag, 24. April, für voraussichtlich zweieinhalb Monate für den Verkehr gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, werden in dieser Zeit Ver- und Entsorgungsleitungen im Kreuzungsbereich verlegt. Anwohner sowie der Lieferverkehr können wegen der Arbeiten von Süden kommend nicht mehr in die nördliche Kronstraße und die Schützengasse fahren. Die Umleitung erfolgt über die Bachgasse. Um besonders die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen zu gewährleisten, bittet die Verwaltung darum, den Kreuzungs- und Umleitungsbereich nicht zuzuparken, auch nicht kurzzeitig. Entsprechende Halteverbote werden eingerichtet. Zudem wurden etwa Bänke aus dem Umleitungsbereich entfernt. Weiter gesperrt bleibt auch der Abschnitt der Martin-Luther-Straße zwischen Königstraße und Kronstraße.