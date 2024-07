Ab Montag, 8. Juli, kommt es in Arzheim zu Verkehrsbehinderungen durch eine Baustelle. Die Kreuzung Zum Altengarten, Arzheimer Hauptstraße und Arbotstraße wird gesperrt, weil eine Fachfirma im Auftrag des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) einen Regenwasserkanal anschließt. Der EWL ist in Arzheim dabei, Abwasser und Regenwasser zu trennen. Das saubere Regenwasser wird in den Ranschbach abgeleitet. Das entlastet die Kläranlage und trägt bei Starkregen dazu bei, angrenzende Grundstücke vor Überflutungen zu schützen, erläutert die fürs Abwasser zuständige Sigrid Weisenbach. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Fußgänger und Radverkehr können die Baustelle passieren. Auch die Zugänge zu den anliegenden Grundstücken bleiben offen.