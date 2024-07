Die Bauarbeiten des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL) in Arzheim an der Kreuzung Zum Altengarten, Arzheimer Hauptstraße und Arbotstraße sind abgeschlossen. Die Straßen sind wieder ungehindert befahrbar. In den letzten 14 Tagen hat eine Firma im Auftrag des EWL den neuen Regenwasserkanal an die Kanalisation angeschlossen. Der neue Kanal ermöglicht nun eine Trennung von Regen- und Schmutzwasser, was sowohl die Kläranlage entlastet als auch die Sicherheit angrenzender Grundstücke bei Starkregen und Überflutungen erhöht. Sigrid Weisenbach, Leiterin der Abteilung Abwasserbeseitigung beim EWL, betont in einer Pressemitteilung: „Der neue Kanal ist ein wichtiger Bestandteil unseres Hochwasserkonzepts und trägt zur Verbesserung der Abwasser-Infrastruktur in Arzheim bei.“