Wer in Landau die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße sucht, stößt auf den Straßennamen „An der Kreuzmühle“. Tatsächlich rührt der Name von einer Mühle her, die sich hinter der Verwaltung befand. Mittlerweile ist sie weg.

Errichtet wurde die Mühle wohl im Jahr 1697 – das berichtet Johann Weber in dem 1907 erschienenen Büchlein „Servelingen“ (1907). 1688 wurde