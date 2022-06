Fans der Romanreihe „Harry Potter“ von J. K. Rowling aufgepasst: Die Kreisvolkshochschule bietet einen Vortrag für alle Freunde der Welt des jungen Zauberers. Referent Lukas Kirchner wird am Freitag, 24. Juni, 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr Anleitungen, Werkzeuge und Zusammenhänge ins Bewusstsein bringen, die sich zwischen den Zeilen der Romane finden lassen.

In der Ankündigung der Veranstaltung unter dem Titel „Harry Potter und worum es dabei wirklich geht“ schreibt der Referent: „Wir werden sehen, dass die Autorin uns – neben einer Gesellschaftskritik – erstaunliche Konzeptionen überliefert hat, um unser Leben mit mehr Potenzial und mehr Selbstbestimmung auszugestalten.“

Die Veranstaltung findet in der Kreisvolkshochschule Südliche Weinstraße im Medienzentrum in der Lazarettstraße 40 in Landau, im ersten Obergeschoss statt. Die Kursgebühr beträgt bei bis zu sieben Teilnehmern 15 Euro. Ab acht Teilnehmern kostet die Teilnahme zehn Euro. Anmeldungen sind über die Internetseite www.vhs-suew.de, telefonisch unter 06341/940-188 oder per E-Mail an vhs@suedliche-weinstrasse.de erforderlich.