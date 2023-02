Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hat im vergangenen Jahr weniger Gas verbraucht. In ihren beiden Dienstgebäuden, im Kreishaus An der Keuzmühle und die Abteilung Soziales in der Arzheimer Straße, wurde im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Jahre 2019 bis 2021 jeweils rund 19 Prozent an Gas eingespart. Im Kreishaus wurde dabei mit rund 59.000 Kubikmeter Gas weniger „verheizt“ als im Jahr 2020, als coronabedingt Mitarbeiter verstärkt am heimischen Schreibtisch tätig waren. Im Dienstgebäude in der Arzheimer Straße wurden 2022 rund 18.000 Kubikmetern Gas verbraucht. Angesichts knapper Gasressourcen und explodierender Preise will die Kreisverwaltung ihren Beitrag dazu leisten, den Energieverbrauch zu reduzieren. So liegt seit Oktober die maximal zulässige Raumtemperatur für Klassensäle und Büros in den kreiseigenen Schulen bei 20 Grad. In den Gebäuden der Kreisverwaltung sind es 19 Grad, zudem werden dort keine Flure mehr beheizt. Wie viel Geld die Verwaltung durch den geringeren Gasverbrauch gespart hat, ist noch nicht bekannt, da ihr noch keine Abrechnung für das Jahr 2022 vorliegt.