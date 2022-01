Wegen technischer Schwierigkeiten sind Teile der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße aktuell telefonisch nicht zu erreichen. Betroffen sind unter anderem die Telefone der Kontaktnachverfolgung im Gesundheitsamt sowie das Bürgerinfotelefon unter der Nummer 06341 940555. Darüber hinaus können die Führerscheinstelle und die Zulassungsstelle nicht wie gewohnt arbeiten. Die Ursache der Störung ist nach Angaben einer Sprecherin des Kreises noch nicht bekannt. Wer am heutigen Dienstag, 11. Januar, einen Termin in der Zulassungsstelle oder der Führerscheinstelle hat, soll ihn nicht wahrnehmen und in den kommenden Tagen telefonisch einen Ersatztermin vereinbaren. Sofern die entsprechenden Kontaktdaten vorliegen und es technisch wieder möglich ist, werden die Mitarbeitenden auch ihrerseits auf die Bürger zukommen, die heute einen Termin gehabt hätten. Die Kreisverwaltung will umgehend informieren, wenn die behoben ist.