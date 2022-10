Wer neu oder verstärkt mit festen Brennstoffen wie Holz heizt, sollte sich vorab unbedingt fachlich beraten lassen, am besten von einem Schornsteinfeger. Dazu rät die Ordnungsbehörde der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße. Der Betrieb von Holzöfen erzeuge Ruß und Ablagerungen in Ofenrohr und Schornstein, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese sorgten für einen verminderten Abgas-Abtransport und es könne zu einem Rußbrand kommen, wenn nicht rechtzeitig und regelmäßig vom Schornsteinfeger gekehrt werde. „Schornsteine von Holzöfen, die bisher nur gelegentlich in Betrieb waren, müssen bei verstärkter Nutzung mehrmals jährlich gekehrt werden.“

Laut geltender Kehr- und Überprüfungsordnung müssen Feuerstätten für feste Brennstoffe – bei ganzjährigem Betrieb – bis zu vier Mal im Jahr gekehrt werden, erklärt die Kreisverwaltung. Wenn der Ofen beziehungsweise die Feuerstätte nicht ganzjährig in Betrieb ist, reduziert sich die Anzahl der vorgeschriebenen Kehrungen im Kalenderjahr. Verantwortlich dafür, dass gekehrt wird, sei der Hauseigentümer.

Info



Unter www.schornsteinfeger.de sind die zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und eine Vielzahl von Innungsfachbetrieben zur freien Auswahl verzeichnet.