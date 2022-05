Beamte der Landauer Polizei haben am Donnerstag gegen 16.45 Uhr einen 57-jährigen Maskenverweigerer aus dem Gebäude der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße getragen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann das Gebäude ohne Maske betreten, obwohl das Tragen einer solchen dort vorgeschrieben ist. Mitarbeiter der Verwaltung hätten ihn mehrfach des Gebäudes verwiesen. Diesen Aufforderungen sei der Mann nicht nachgekommen.

Daraufhin haben Verwaltungsmitarbeiter die Polizisten hinzugerufen. Auch deren Zureden habe keinen Erfolg gehabt, berichten die Beamten weiter. Der Mann wollte weiterhin keine Maske aufsetzen. Einem Platzverweis der Polizei kam der Mann auch nicht nach, also haben ihn die Beamten aus dem Gebäude getragen.

Danach habe der Mann über gesundheitliche Probleme geklagt, also haben die Beamten einen Rettungswagen verständigt. „Eine medizinische Behandlung war letztlich nicht erforderlich“, heißt es in der Mitteilung. Da der Mann während des ganzen Vorfalls lautstark herumgeschrien und auch die Beamten beleidigt habe, wurde ihm eine Unterbringung in der Gewahrsamszelle angedroht. Daraufhin verließ er widerwillig mit seiner Begleiterin die Örtlichkeit. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.