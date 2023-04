Der Kassenautomat in der Kfz-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau ist repariert. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, können somit sämtliche Zahlungsvorgänge von Kunden auch wieder mit der EC-Karte. Am Dienstag war der Kassenautomat ausgefallen, weshalb vorübergehend nur eine Barzahlung bei der Kreisverwaltung möglich war.