Wegen eines Betriebsausflugs gibt es am Freitag Einschränkungen in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau. Termine sind in den Abteilungen in reduziertem Umfang möglich, bei der Ausländerbehörde, der Führerscheinstelle, der Kfz-Zulassungsstelle und der Ordnungsbehörde (Jagd- und Waffenwesen) können für diesem Tag keine Termine vereinbart werden. Die Wertstoffwirtschaftszentren (WWZ) Nord bei Edesheim und Süd bei Billigheim-Ingenheim sind zu den üblichen Zeiten besetzt. Das WWZ Nord in Edesheim ist bis 17 Uhr geöffnet, das WWZ Süd bei Billigheim-Ingenheim bis 16 Uhr.