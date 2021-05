Der Landkreis Südliche Weinstraße fordert vom Land Corona-Impfungen der Feuerwehrleute. Die Retter seien ohne Schutz. Das wollen Landrat Dietmar Seefeldt und der für Brand- und Katastrophenschutz zuständige Kreisbeigeordnete Kurt Wagenführer so nicht hinnehmen. „Der Schutz unserer Feuerwehrleute und die Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr haben oberste Priorität.“ Die beiden Politiker bedauern, dass seit Monaten der Eindruck entstehe, der Einsatz der Feuerwehrleute für das Allgemeinwohl zähle nicht. Deshalb müsse das Land, bevor die Impfpriorisierung am 7. Juni aufgehoben werde, alles tun, um die Feuerwehren zu impfen. 99 Prozent der Wehrleute seien ehrenamtlich im Einsatz und warteten seit Wochen auf Termine. Es reiche nicht aus, an sie nur Restdosen zu verimpfen, betont Seefeldt.

Auch die Landrätin des Kreises Südwestpfalz, Susanne Ganster, stellt sich hinter die Forderung des Landesfeuerwehrverbandes. In der Südwestpfalz sind 1800 Wehrleute betroffen.