Weil sie gewildert hatten und ihre Tat verdecken wollten, sollen zwei Männer im Landkreis Kusel zwei Polizisten erschossen haben. Das ist der derzeitige Ermittlungsstand der Polizei. Möglicherweise waren einer oder beide auch in der Südpfalz aktiv. Das hält der Präsident des Landesjagdverbands, Dieter Mahr, für möglich, der ein Revier in der Südpfalz hat. Doch davon weiß Kreisjagdmeister Jörg Sigmund nichts. Ab und zu entdecken die Jäger noch ein paar Schlingen aus Draht. „Die sind in der Regel älter, zumeist schon verrostet“, sagt er. Mit solchen Fallen soll Kleinwild gefangen werden, also Rehe oder Hasen. Natürlich ist das Wilderei. Oder war es. Denn neuere Fallen finden die Jäger nicht. Dass mit Schusswaffen in der Region gewildert wird, davon ist Sigmund nichts bekannt. „Ich bin seit 17 Jahren Kreisjagdmeister, in dieser Zeit kann ich mich an keinen Fall erinnern“, betont der Eußerthaler. Zum RHEINPFALZ-Ticker über den Mord an zwei Polizisten bei Kusel geht es hier.