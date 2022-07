Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht, mehrere Metallelemente am Brunnen auf dem Gelände der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau zu lösen, um sie mitzunehmen. Wie die Polizei mitteilt, lag die Tatzeit zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1000 Euro und geschätzt. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich unter Telefon 06341 2870 zu melden.

Rundungen prägend

Der Brunnen am Kreishaus ist ein Symbol der Fruchtbarkeit dieser Landschaft. Gestaltet hat ihn Eberhard Linke aus Saulheim. Sein Werk hat er einmal gegenüber der RHEINPFALZ so interpretiert: „Als ich mich vor Jahren erstmals von Speyer aus Landau näherte, waren für mich die Berge im Hintergrund der prägende Eindruck. Diese Rundungen sind seither für mich das Sinnbild der Fruchtbarkeit der Ebene zu ihren Füßen. Wirken sie nicht selbst wie überdimensionale Früchte?“

So breitet sich im Brunnen eine mit Früchten gedeckte Tafel inmitten einer Kette von rund gewölbten Bergen aus. Um eine Schale im Zentrum sind Früchte angeordnet. An ihr lehnt in aufsteigender Bewegung eine große geschnittene Traube, von der bereits einige Beeren genascht wurden. Das Wasser ist die Lebensgrundlage.