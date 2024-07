Martin Eichhorn, Kreishandwerksmeister der Innung Südpfalz – Deutsche Weinstraße, hat mit sofortiger Wirkung alle Ämter in der Kreishandwerkschaft niedergelegt. Der 62-Jährige aus Nußdorf führt persönliche Gründe an. Eichhorn war seit 2006 Kreishandwerksmeister der Südpfalz und nach der Fusion mit Neustadt ab 2015 Kreishandwerksmeister Südpfalz/Deutsche Weinstraße. Dem Vorstand der Kreishandwerkerschaft der Südpfalz gehörte er seit 2001 an. 14 Jahre war Eichhorn Obermeister der Maler- und Lackiererinnung der Südpfalz, seit 2019 im Vorstand der Handwerkskammer der Pfalz für die Arbeitgeberseite, seit 2002 stellvertretender Vorsitzender des Versorgungswerks der Innungen der Pfalz und seit 2009 Mitgliedervertreter in der Hauptversammlung der Münchener Verein Versicherungsgruppe. Von der Entscheidung nicht betroffen ist sein Malerbetrieb in Nußdorf, den Eichhorn seit 1997 mit seiner Frau führt.