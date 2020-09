Die Kreishandwerkerschaft Südpfalz – Deutsche Weinstraße hat sich am Mittwoch überraschend von ihrem Geschäftsführer Klaus Seiferlein getrennt. Das haben die beiden Kreishandwerksmeister Martin Eichhorn (Landau) und Thomas Liedy (Lambrecht) am Donnerstag mitgeteilt. Gründe wurden nicht genannt. Man habe eine Auflösungsvereinbarung getroffen. Seiferlein war seit mehr als 15 Jahren Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft in der Geschäftsstelle Landau.

Zu seiner Nachfolgerin wurde Gitta Altpeter bestimmt, die seit Anfang 2019 in der Geschäftsstelle in Neustadt als Niederlassungsleiterin tätig ist. Sie ist Fachkraft für Marketing und war nach eigenen Angaben zuvor in großen Industriebetrieben tätig. Künftig will sie tageweise zwischen den beiden Niederlassungen in Landau und Neustadt wechseln.