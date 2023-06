„Klamme Kassen treffen auf große Zukunftsfragen“, fasste Landrat Dietmar Seefeldt die Situation der Kommunen am Dienstagabend beim Kreisempfang an der Landauer Kreuzmühle zusammen. Zuvor informierte er, dass die wesentliche Grundlage für das aktive Handeln des Landkreises SÜW wieder gegeben sei, da die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) den Kreishaushalt vor wenigen Tagen genehmigt habe. Doch müssten von den 76 Kindertagesstätten an der Südlichen Weinstraße mehr als die Hälfte mit Blick auf das Kita-Gesetz um- oder neu gebaut werden. Deshalb brauche es dringend ein vom Land finanziertes Sondervermögen zur Finanzierung des Kita-Ausbaus. Der Landrat sprach auch das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße an, an dem der Landkreis 50 Prozent hält. Das Klinikum werde, sofern es die Gremien so entschieden, künftig an zwei Standorten vertreten sein: in Bad Bergzabern und Landau. Der Standort Annweiler werde nicht mehr betrieben. Das Klinikum und seine Gesellschafter hätten mit dieser Entscheidung für die langfristige Sicherung des Krankenhauses aber verantwortlich gehandelt.