Ab Ende Juli geht es rund bei Mörlheim. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität geht der Neubau eines Kreisels auf der L509 zwischen Mörlheim und Offenbach in die heiße Phase. Der neue, deutlich größere Kreisel ist neben dem vorhandenen alten bereits gut erkennbar. Am Montag, 31. Juli, wird der Anschlussast in Richtung Landau hergestellt. Dafür ist eine Vollsperrung der Fahrbeziehungen Landau – Offenbach sowie Landau – Industriegebiet Mörlheim nötig. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 11. August, dauern. Der Verkehr aus Richtung Offenbach zum Industriegebiet Mörlheim kann dagegen weiter rollen. Laut LBM sollte der Anschlussast in Richtung Landau erst Ende August gebaut werden. Durch das Vorziehen dieser Bauphase könne die Gesamtbauzeit des Knotenpunkts reduziert werden. Während der Vollsperrung wird der Verkehr umgeleitet: Es geht über die L542 und B272 zur A65 nach Landau sowie über die A65, Anschlussstelle Insheim, zur Anschlussstelle B272 und L542 nach Offenbach. Der Linienverkehr und Rettungsdienst kann weiterhin ohne Einschränkungen über die entsprechenden Umfahrungen fließen. Der LBM bittet Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis.