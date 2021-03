Am Südkreisel von Schweigen-Rechtenbach wurde in der Zeit vom 13. bis 28. März an einem aus Metall gearbeiteten Rebstock eine Stahltraube abgerissen und gestohlen, wie die Polizei berichtet. Der Rebstock wurde erst im Juli 2020 aufgestellt. Die Höhe des Schadens kann bisher nicht beziffert werden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.