Seit Montag vergangener Woche ist der Kreisel Annweiler-West wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung durch enge und sonst weniger befahrene Straßen sorgt für Verkehrschaos und Frust bei Fahrern und Anwohnern. Besonders belastet ist die schmale Altenstraße, wo der Verkehr mittels Ampel gelenkt wird. Dies führt in Stoßzeiten zu langen Rückstaus. Deswegen würden jetzt Optimierungen auf der Umleitungsstrecke in die Wege geleitet, berichtet der für Verkehr zuständige Beigeordnete Peter Grimm nach einem Vor-Ort-Termin mit dem Landesbetrieb Mobilität in Speyer und dem Ordnungsamt bei der Verbandsgemeinde. Für einen besseren Verkehrsfluss und zur Vorbeugung von Unfällen wird ein Schild „Durchfahrtsverbot für Pkw und Kräder“ an der Unterführung für Radfahrer aufgestellt. Damit bei Rückstaus die Einfahrt Zum Flotz freigehalten wird, wird dort eine gelbe Haltelinie markiert. Zudem wird ein Schild „Achtung Ampel beidseitig“ angebracht. Zudem wird die Umleitung für die Baustelle schon an der B10-Anschlussstelle Annweiler-Ost beschildert, damit der Verkehr bereits dort die Einfahrt auf die B10 nutzt. Die Kreisel-Sperrung soll sechs Wochen dauern. Danach sind weitere Arbeiten an der B48 und B10 geplant.