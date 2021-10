Es läuft wieder an der Ecke Nordring/An44/Am Kronwerk in Landau: Der Kreiselausbau ist abgeschlossen. Nach Informationen der Stadtverwaltung sind die Kosten mit 390.000 Euro unter der Kalkulation von 433.000 Euro geblieben. Das Land übernimmt 65 Prozent der Kosten. Der Mini-Kreisel war zunächst provisorisch angelegt worden, um die Verkehrswege zu ordnen. An der Kreuzung treffen die Vorrangnetze für Fahrräder und Autos aufeinander. Die Nord-Süd-Verbindung nutzen vor allem viele Schüler und Studenten. Nachdem sich dort einige Unfälle ereignet hatten, stand eine dauerhafte Lösung an. Seit Mai war die Baustelle an dieser Ecke des alten Messplatzes ein Engpass. Der Kreisverkehr hat nun eine farbige Mittelinsel und gepflasterte Fußgängerübergänge. Der Bund unterstützt das Projekt „Klimaschutz durch Radverkehr“ mit bis zu 7,5 Millionen Euro. Nächster Punkt des Integrierten Mobilitätskonzepts der Stadt ist die Optimierung der Ampelschaltungen in den großen Ringstraßen.