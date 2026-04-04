Der Kreisverkehr an der Autobahnanschlussstelle Landau-Zentrum bekommt einen weiteren Zufahrtsast. Damit werde er fertig ausgebaut und das Gewerbegebiet D10 final erschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Bislang fehlte die Anbindung zum Gewerbepark. Die Arbeiten beginnen am 7. April, also dem Dienstag nach Ostern, und dauern voraussichtlich vier Monate. In dieser Zeit kann die provisorische Verbindung der L509 und der Auffahrtsrampe zur A65 Richtung Karlsruhe nicht genutzt werden, weil sie zurückgebaut wird. An ihrer Stelle entsteht laut Stadtverwaltung eine neue Verbindung zwischen der geplanten Zufahrt zum Gewerbepark und der Autobahnauffahrt. Der Kreisverkehr selbst bleibt während der kompletten Bauzeit befahrbar.