Die stetigen Regenfälle in der Südpfalz lassen die Pegel der Lauter/Wieslauter ansteigen, auch an der Queich wird ein kleineres Hochwasser erwartet. An der Lauter/Wieslauter dagegen könnte es im Laufe des Tages zu einem hundertjährigen Hochwasser kommen, also einem Wasserstand, der statistisch gesehen nur alle 100 Jahre auftritt. Das teilte die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße am Freitagmittag mit. Anwohnerinnen und Anwohner werden aufgefordert, Abstand zu den Gewässern zu halten, heißt es weiter. Der Queich drohe währenddessen Stand Freitagvormittag kein größeres Hochwasser, derzeit gehe das Landesamt für Umwelt von einem ein- bis fünfjährigen Hochwasser aus. Dennoch gelte auch hier, die Ufer zu meiden, da Rutschgefahr bestehen könne. Der Hochwasserstab der Kreisverwaltung beobachte die Lageentwicklung sehr genau. Man stehe im regelmäßigen Austausch mit den Brand- und Katastrophenschutzinspekteuren der Landkreise Germersheim und Südwestpfalz sowie der Stadt Landau, mit der Integrierten Leitstelle sowie den Wehrleitern im Landkreis SÜW. Bereits am Donnerstag sei der Hochwasserstab der Kreisverwaltung mit dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur der Stadt Landau zusammengekommen.

Liveblog: Höchste Unwetterwarnstufe in Teilen der Pfalz