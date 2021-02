Wie berichtet, hat der Kreis SÜW die Gaststätte am Wild- und Wanderpark in Silz zurückgekauft und sucht aktuell einen neuen Wirt. Jetzt können sich Pächter auch offiziell bewerben. Regionalität und Nachhaltigkeit sollten sich Interessenten auf die Fahne geschrieben haben.

Jetzt ist der gesamten Wildpark wieder in einer Hand. Das Areal gehört dem Landkreis. Dieser hat vor rund einem Jahr auch die Betriebsgesellschaft übernommen, die zuvor privat geführt wurde. Und nun gehört ihm auch wieder die die Gaststätte, die er einst selbst gebaut, dann verkauft und nun wieder zurückerworben hat. In Kürze soll der Kauf auch grundbuchrechtlich vollzogen und damit in trockenen Tüchern sein. Die Suche nach einem neuen Wirt kann also beginnen.

Der Landkreis wünscht sich für das beliebte Familienausflugsziel einen erfahrenen Pächter, der die Gaststätte ganzjährig öffnet. „Passend zum Wild- und Wanderpark setzen wir hierbei auf Regionalität sowie natur- und umweltschonenden Betrieb“, erläutert Landrat Dietmar Seefeldt. Die Gaststätte, bestehend aus Küchen- und Vorratsbereich, Gastraum und Außenterrasse, wird derzeit vom Bauamt auf Optimierungspotenzial überprüft. Nötige Umbauten etwa für Sicherheit und Barrierefreiheit sollen möglichst noch vor der neuen Saison erledigt werden. „Wir hoffen, dass bis dahin die kulinarische Versorgung der Parkgäste gesichert ist“, gibt sich der Landrat zuversichtlich.

Bewerbung