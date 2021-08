Die Inzidenzwerte in der Südpfalz bleiben bis auf einen kleinen Ausreißer stabil. Laut den Daten des Landesuntersuchungsamts liegt der Wert im Landkreis Germersheim am Sonntag bei 30,2 (Samstag: 30,2) und im Landkreis Südliche Weinstraße bei 21,7 (21,7). Der Kreis SÜW liegt nun den zweiten Tag in Folge unter der 35er-Marke. In der Stadt Landau ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen leicht auf 17,1 (12,8) gestiegen. Minimal nach oben geht der Inzidenzwert für das Land Rheinland-Pfalz: 17,6 (17,5).