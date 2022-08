Die schweren Unfälle vom Wochenende auf der B10 machen auch die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße betroffen: „Die Gedanken der Kreisspitze sind bei den Verletzen, deren Angehörigen und den Hinterbliebenen des Todesopfers.“ Bei einem gehäuften Auftreten von Unfällen müssten die Ursachen unverzüglich festgestellt und Möglichkeiten zur Abhilfe geprüft werden. Dazu könnten auch bauliche Maßnahmen gehören. Die Kreisverwaltung ist Mitglied in der Unfallkommission, der zudem die Polizei und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) angehören. Wenn Polizeistatistiken Unfallschwerpunkte aufzeigen, bewertet die Kommission die Gefahrenpotenziale und prüft Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung von Unfallrisiken, so die Kreisverwaltung auf Anfrage. Allerdings sei die Umsetzung eine hoheitliche Aufgabe des Landesbetriebs Mobilität (LBM). Eine unmittelbare Zuständigkeit bestehe also für den Kreis nicht, doch bei Unfallhäufungen auf Strecken innerhalb des Landkreises werde das Thema „mit der Zielsetzung einer raschen Entschärfung und Abhilfe behandelt“, so der Kreis.