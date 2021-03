Da der Landkreis Südliche Weinstraße am Samstag den dritten Tag in Folge eine Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektionen in einer Woche auf 100.000 Einwohner erreicht hatte und auch im Land seit mehreren Tagen die Inzidenz über 50 liegt, ist er verpflichtet, eine Allgemeinverfügung zu erlassen, die Lockerungen der Corona-Bekämpfungsverordnung wieder zurücknimmt. Diese gilt ab Dienstag.

Was bedeutet dies im Einzelnen? Der Handel muss zurück zum Terminshopping. Es darf sich nur noch ein Hausstand auf 40 Quadratmeter Verkaufsfläche zeitgleich aufhalten. Landrat Dietmar Seefeldt erklärt, dass Termine aber auch spontan möglich seien. Sprich: beim Geschäft vorbeigehen, Termin ausmachen und direkt reingehen, wenn es die Besucherzahl zulässt. Die gleichen Vorgaben gelten für Büchereien und Archive. Abhol-, Liefer- und Bringdienste sind weiterhin zulässig. Vom Terminshopping befreit sind Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Buchhandlungen, Baumärkte, Blumengeschäfte und Gärtnereien.

Sport teilweise möglich, Kultur untersagt

Im Amateur- und Freizeitsport in Einzelsportarten darf nur im Freien und nur mit maximal fünf Personen aus zwei Hausständen Sport getrieben werden. Training ist in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis einschließlich 14 Jahren und einem Trainer im Außenbereich zulässig. Der Proben- und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist untersagt. Der Kreis hofft, mit der Allgemeinverfügung die Ansteckungen, de auch aufgrund der sich ausbreitenden britischen Mutation zunähmen, eindämmen zu können.

Der Landrat hält aber auch fest: „Mit Blick auf die heutigen Bund-Länder-Beratungen hoffe ich, dass ein Weg gefunden wird, der sich nicht weiter rein auf die Betrachtung der Sieben-Tages-Inzidenz bezieht. Er findet, dass vor dem Hintergrund vermehrter Tests und Impfungen auch andere Kriterien als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden müssten. „Es ist für die Bürgerinnen und Bürger nicht nachzuvollziehen, wieso der Urlaub auf Mallorca wieder möglich ist, ein Besuch der heimischen Gastronomie und Hotellerie aber nicht“, betont Seefeldt.

Gastronomie darf öffnen

Von der Allgemeinverfügung ist die landesweite Regelung hinsichtlich der Außengastronomie nicht betroffen. Gaststätten dürfen draußen unter strengen Hygiene- und Testbedingungen für Gäste öffnen. Besucher müssen einen negativen Corona-Test vorweisen.