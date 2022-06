Seinen 53. Geburtstag feiert der Landkreis Südliche Weinstraße am Mittwoch, 8. Juni, ab 18 Uhr mit einem großen Empfang vor dem Kreishaus Südliche Weinstraße in der Straße An der Kreuzmühle 2. Landrat Dietmar Seefeldt lädt zum Mitfeiern ein: „Der Kreisgeburtstag ist ein Fest der Bürgerinnen und Bürger. Stoßen wir mit einem guten Wein oder einer erfrischenden Limonade auf unser Miteinander und auf unser besonderes Lebensgefühl an der Südlichen Weinstraße an!“ Eingeladen sind auch Kommunalpolitiker, Abgeordnete sowie Vertretungen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Vereinsleben.

Die „KMS-Allstars“ der Kreismusikschule spielen Jazz. Neben Landrat Dietmar Seefeldt werden auch die Weinprinzessinnen der Südlichen Weinstraße, Maya Bader und Sophie Grünagel, sprechen. Dieses Jahr setzt der Kreisempfang komplett auf Bio-Weine: Das Weingut Bernhart aus Schweigen-Rechtenbach, das Weingut Dengler-Seyler aus Maikammer sowie das Bioland-Weingut Neuspergerhof aus Rohrbach schenken aus. Außerdem gibt es Bier vom Göcklinger Hausbräu und Pfalzlimo-Limonade aus Billigheim-Ingenheim. „Schneewittchen – das kleine Café“ aus Pleisweiler-Oberhofen serviert Kaffee, es gibt Erdbeeren aus den Steegmüller-Erdbeergärten aus Offenbach, und die Gaumenfreunde Event GmbH aus Edenkoben serviert Rustic Fries and Friends, also Fritten mit leckeren Kombinationen. Der Eintritt zum Kreisempfang ist frei. Bei schlechtem Wetter findet der Abend im Foyer statt.