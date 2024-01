Der Eigenbetrieb Wertstoff-Wirtschaft des Landkreises Südliche Weinstraße sponsort Kitas und nun auch Schulklassen bis inklusive Klassenstufe 10 einen Besuch in der Zooschule Landau. Jährlich stellt der Landkreis dafür bis zu 12.500 Euro zur Verfügung. Bis zu 70 Unterrichtsveranstaltungen mit umwelt- und abfallbezogenen Themen in der Zooschule sind dadurch jedes Jahr möglich. Die Anmeldung einer Klasse oder Gruppe für den Zooschulunterricht ist über die Zooverwaltung möglich, Telefon 06341 137011, E-Mail: zoo@landau.de. Der Gutschein für eine Unterrichtseinheit in der Zooschule kann beim Eigenbetrieb Wertstoff-Wirtschaft angefordert werden, bei Andrea Stolz, Telefon 06341 940420, E-Mail andrea.stolz@suedliche-weinstrasse.de.