Weil die kommunalen Einnahmen weiter zurückgegangen sind, muss die Gemeinde Silz kommendes Jahr einen Kredit in Höhe von rund 30.000 Euro aufnehmen, um die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Angriff nehmen zu können. Das sagte Ortsbürgermeisterin Elke Mandery in der jüngsten Ratssitzung bei der Debatte zum Haushalt, der einstimmig verabschiedet wurde. Erfreut ist das Gremium über zahlreiche Spenden, die die Anschaffung eines zweiten Geschwindigkeitsmessgerätes ermöglichen. Auch der Bürgerverein beteiligt sich finanziell daran. Mit dem bereits aufgestellten Tempomessgerät sind im Ort gute Erfahrungen gemacht worden.