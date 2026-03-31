Wegen einer Vielzahl von Straftaten muss sich ein 24-Jähriger vor dem Landgericht Landau verantworten. Der Staatsanwalt zeigte ihm finstere Aussichten auf.

Zehn Fälle von Betrug werden verhandelt, dazu ein weiterer Fall, in dem es laut Anklage um schwere Körperverletzung mit Betrug, Nötigung und schwerer räuberischer Erpressung geht. Der Angeklagte habe sich mit Bekannten zusammengetan, um durch betrügerische Aktionen an Geld zum Lebensunterhalt zu kommen.

Die erste Tat war ein betrügerischer Autoverkauf: Im Mai 2024 habe der Angeklagte mit Komplizen im Internet ein Auto zum Verkauf angeboten. Sie hätten Bilder von gefälschten Papieren in der Anzeige veröffentlicht. Ein junger Mann aus Bayern zahlte 100 Euro an. Der Rest von 10.400 Euro sollte bei der Übergabe im bayerischen Hof bar bezahlt werden.

Aufwendiger Raub mit schmaler Beute

Der Mann sei mit seinem Vater per Zug dorthin gefahren. Von dort habe ein Mittäter sie zur vermeintlichen Übergabestelle gefahren, wo kein Auto war, sondern der Angeklagte. Unter der Androhung von Gewalt sollen Handys und Geld von beiden gefordert worden sein. Als sie sich weigerten, habe der Angeklagte sie mit Pfefferspray besprüht, wobei sie Verletzungen im Gesicht erlitten. Dann habe man dem jungen Mann den Rucksack von der Schulter gerissen, sei damit verschwunden. Darin befand sich jedoch nur der Proviant von Vater und Sohn. Das Geld steckte in der Brieftasche des Vaters.

30.000 Euro ergaunert

Im zweiten Fall soll der damals 20-jährige Angeklagte laut Staatsanwalt von der Türkei aus, wo er zwischen Sommer 2022 und Sommer 2024 lebte, die Aktion orchestriert haben: Freunde von ihm sollen in Landau und weiteren Orten im Kreis mit einem aus unbekannter Quelle stammenden Postschlüssel Briefkästen geöffnet und Briefe gestohlen haben. Die, die sie als Rechnungen einstuften, wurden geöffnet und gescannt. Die Kontonummern auf den Rechnungen wurden durch eine eigene ersetzt. Danach sollen sie die Rechnungen erneut frankiert und wieder in Briefkästen geworfen haben. So sollen etwas mehr als 30.000 Euro ergaunert worden sein. Das Geld sei auf ein Konto des Angeklagten transferiert worden. In einigen Fällen wurde der Betrug bemerkt, das Geld zurückgebucht.

Die Sache war aufgeflogen, als ein Zeuge einen der Täter in der Nacht in der Innenstadt beobachtete und die Polizei informierte. Der Angeklagte wurde dann in der Nähe festgenommen.

Staatsanwalt: Fünf Jahre mindestens

Zu den Taten wollte der Angeklagte zu Prozessbeginn nichts sagen. Sein Verteidiger gab zu verstehen, dass er an einem Rechtsgespräch mit den juristischen Beteiligten interessiert sei. Zuvor müsse er nochmal intensiv mit seinem Mandanten sprechen. Davor wolle er auch in Erfahrung bringen, welches Strafmaß die Staatsanwaltschaft in Betracht ziehe. Bereits verurteilte Mittäter seien mit Bewährungsstrafen davongekommen. Doch allein für die schwere räuberische Erpressung und Körperverletzung seien laut Staatsanwalt schon fünf Jahre Haft zu erwarten. Dazu kämen die neun Fälle des gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Betrugs, die die Strafe erhöhen würden.

Der Angeklagte wuchs im nördlichen Rheinland-Pfalz auf. Wegen Problemen in der Familie besuchte er ab der siebten Klasse ein Internat, das er vor Erreichen der mittleren Reife verließ. Den Abschluss holte er später nach, war aber nicht in der Lage, eine Ausbildung zu absolvieren. Er lebte abwechselnd bei Verwandten in der Türkei und in seiner Heimatstadt, wo er sich mit wechselnden Jobs über Wasser hielt. Er gab an, seit seinem 14. Lebensjahr Cannabis zu konsumieren, in der Türkei sei Alkohol sein bevorzugtes Suchtmittel. Es habe zwar Gespräche bei einem Psychologen gegeben, eine reguläre Therapie habe er aber nicht gemacht. In der Haftanstalt bekomme er Medikamente gegen Entzugsprobleme.

Übers Internet kennengelernt

Die Zeugen vermittelten ein anderes Bild. Der Angeklagte habe den guten Kumpel gegeben, sei aber bestrebt gewesen, dass seine Leute der Verpflichtung zum Geldmachen nachkamen. Alle Zeugen waren zur Tatzeit knapp 29 Jahre alt, hatten keinen Ausbildungsplatz, teilweise Probleme mit schädlichen Substanzen und/oder Schulden. Das Geschäftsmodell des Angeklagten versprach Abhilfe. Kennengelernt hatten sie ihn meist übers Internet. Alle waren bereits wegen der Betrugsdelikte verurteilt worden, zu Bewährungsstrafen und in einem Fall (Hof) zu einer Haftstrafe.

Die Zeugen gaben an, aus den Aktionen mit den manipulierten Rechnungen kein Geld bekommen zu haben. Der Angeklagte habe darauf gedrängt, nur Beträge ab 100 Euro für die Manipulationen in Betracht zu ziehen. Einer der Zeugen gab an, eine solche Manipulation habe mit einer App nur wenige Minuten gedauert, dann sei der Brief wieder verschlossen und auf dem Postweg gewesen.

Die Verhandlung wird fortgesetzt.