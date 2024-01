Die Genussstation im Vinzentiuskrankenhaus in Landau beteiligt sich an der 2014 gestarteten internationalen Aktion Veganuary (veganer Januar), mit der die völlig tierfreie Ernährung beworben werden soll. Eine entsprechende Homepage bietet unter anderem vegane Kochrezepte. Die Genussstation ist das erst kürzlich neu gestartete Krankenhausrestaurant, das aber auch externen Essern offensteht. Nach Angaben von Thomas Hekking, Leiter des Wirtschafts- und Versorgungsdienstes am Vinzentius, gibt es bis Monatsende täglich zusätzliche vegane Gerichte. Der neue Küchenleiter Marcus Adler habe dafür diverse Gerichte selbst entwickelt und beispielsweise ein veganes Chili schon erfolgreich unter anderem an Bauarbeitern getestet, die sonst eher zum Schnitzel griffen. Adler will die Resonanz auswerten und Veganes auch verstärkt als Patientenverpflegung anbieten. Besucher der Genussstation können kommende Woche beispielsweise statt Rauchlachs-Sandwich, Schmorkohl mit Hackbällchen oder einer Shrimps-Bowl als vegane Mahlzeit Spaghetti all arrabbiata mit Oliven, Tomaten, Knoblauch und Frühlingslauch, Karotten-Curry-Kokos-Suppe mit gegrilltem Halloumi und Kräutern oder Gewürz-Blumenkohl-Braten mit Auberginen-Püree und Lemon-Reis genießen.