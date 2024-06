Minimalinvasiv hat der Bauhof der Stadt ein Straßenschild operiert, das erst seit Kurzem im Südring steht. Wohlwissend, dass man sich als Redaktion besser nicht über Tippfehler anderer lustig macht, hatten wir über das „Krankanhaus“ berichtet und uns an einer Interpretation versucht. Muss man jetzt nicht wiederholen, auch wenn der Beitrag zu einem teils ganz lustigen Austausch mit Leserinnen und Lesern geführt hatte. Also nur ganz kurz: Die Stadt hat das a mit einem e überklebt. In der Medizin nennt man das einen Patch, also Flicken. Das sieht man so wenig und als Autofahrer vermutlich gar nicht, dass man es glatt als gelungene Schönheits-OP durchgehen lassen kann. Noch dazu für kleines Geld. Sag noch mal einer, dass eine Krankenhausreform immer ein Riesending sein muss.