In Landau wird um die Zukunft der Krankenhäuser gerungen. Ein Gespräch mit dem Südpfälzer Asklepios-Geschäftsführer Frank Lambert über Lerneffekte und Chancen.

Die Asklepios Südpfalzkliniken GmbH betreibt in Kandel und Germersheim zwei Krankenhäuser. Außerdem baut Geschäftsführer Frank Lambert das Engagement als Gesundheitsversorger in der Region konsequent aus. In der Südpfalz kann er auf mittlerweile vier Medizinische Versorgungszentren (MVZ) und ein Hausarzt-MVZ mit vier Ärzten verweisen: in Kandel, Germersheim, Herxheim und Annweiler. Dazu kommt ab April das MVZ Südpfalz in Landau mit zehn Medizinern. Bereits 1998 verkaufte der Kreis Germersheim als erster rheinland-pfälzischer Landkreis seine Krankenhäuser in Germersheim und Kandel an den privaten Träger. Der damalige Landrat Gottfried Nisslmüller (SPD) hatte das forciert, nachdem die Häuser seit Ende der 70er-Jahre immer tiefer in die roten Zahlen gerutscht waren und sich ein Schuldenberg von 18 Millionen Mark aufgetürmt hatte.

Herr Lambert, Alexander Schweitzer, noch amtierender Ministerpräsident, hat im Wahlkampf gesagt, im Krankenhauswesen wünsche er sich gute Ideen und gute Konzepte. Fühlen Sie sich da angesprochen?

Ich fühle mich insofern angesprochen, weil ich glaube, dass wir gute Ideen und Konzepte hier umgesetzt haben. Deshalb blicke ich relativ gelassen auf die Krankenhausplanung und Krankenhausreform, die jetzt kommt. Denn wir haben uns 2017 auf den Weg gemacht und unsere eigene Krankenhausreform im Landkreis Germersheim umgesetzt. Das war schon auch viel Schweiß, auch für die Mitarbeiter. Jetzt sind wir gut aufgestellt. Das sieht man auch in Mainz so.

Geschäftsführer Frank Lambert betont, in den Asklepios-Krankenhäusern würde so garbeitet, als würden die eigenen Liebsten dort im Bett liegen. Foto: Iversen

Das zeigen auch Ihre Bilanzen. Die Belegungszahlen steigen. Aber es steigt auch der Umsatz. Seit 2019 konnten sie den im vergangenen Jahr um 56 Prozent auf 84 Millionen Euro steigern. Wie machen Sie das?

(lacht) Im Grunde genommen ist es ganz einfach: mit einem guten Konzept und dem richtigen Personal. Wie machen wir das, dass wir den Umsatz so gesteigert haben? Dafür muss ich zurückgehen ins Jahr 2017. Die beiden Krankenhäuser in Germersheim und Kandel hatten identisch das gleiche Leistungsspektrum, damals. Ich habe die These aufgestellt, das geht keine zehn Jahre mehr gut. Wahrscheinlich geht's sogar keine fünf Jahre mehr gut.

Sie sahen also Handlungsbedarf.

Ja. Es war klar, wenn wir beide Standorte aufrechterhalten wollen, dann müssen wir was verändern. Für mich gibt es vier Grundpfeiler. Wie entwickelt sich das Angebot? Wie entwickelt sich die Nachfrage? Wie ist der Wettbewerb? Und wie ist die Qualität? Und diese Eckpfeiler geht es jeden Tag. Zugegeben, das ist die ökonomische Sicht. Ich weiß, es geht um Menschen. Zurück zu meiner These. Ich war überzeugt, Angebot und Nachfrage werden sich so verändern, dass mindestens ein Haus nicht überlebt, vielleicht sogar beide nicht, wenn wir uns nicht massiv verändern.

Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und gesagt, okay, wir ändern unser Leistungsangebot so, dass es die Nachfrage trifft. Und wir müssen uns personell so aufstellen, dass wir die Nachfragen bedienen können.

Haben Sie das Ziel durch Effizienzsteigerungen erreicht?

Es ging insbesondere um Effektivitätssteigerung, indem wir die Auslastung erhöhen. Effizienzsteigerung hieße Kosteneinsparung. Das ist nicht mein primäres Ansinnen. Ein Krankenhaus führt man dann wirtschaftlich, wie jedes andere Unternehmen auch, wenn die Auslastung hoch ist. Und deshalb liegt der Fokus auf der Effektivität. Indem wir Doppelstrukturen abbauen zwischen Kandel und Germersheim, erhöhe ich automatisch die Effizienz.

Das Haus in Kandel wird derzeit umfassend umgebaut. Archivfoto: Iversen

Wie haben Sie das Leistungsspektrum verändert? Was bieten Sie in Germersheim an, was in Kandel?

Wir haben die Akut- und Notfallversorgung komplett in Kandel gebündelt und professionalisiert. Wir haben eine Notaufnahme geschaffen mit zwei Leitenden Ärzten. Das Feedback der Rettungsdienste ist sehr gut. Jeder, der einen akuten, stationären Behandlungsbedarf hat, der ist in Kandel richtig.

Und wann ist er in Germersheim richtig?

Das Haus in Germersheim ist eine Fachklinik geworden für psychosomatische Medizin und neurologische Frührehabilitation in der Akutversorgung. Es ist ein Akutkrankenhaus mit 90 Betten. Der Patient gewinnt durch die Neuordnung.

Herr Lambert, ambulant geht vor stationär, das wird bundesweit propagiert. Der Gesetzgeber spricht bei ambulanten Operationen von hybriden Fallpauschalen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen wollen künftig die Fallpauschalen gleichsetzen, also genauso viel Geld für hybride Operationen wie für stationäre Operationen. Welchen Einfluss hat das auf Ihre Planungen und was bedeutet das für die Bettenkapazitäten?

Na ja, der Punkt ist in der Tat, dass die Medizin zunehmend ambulanter wird. Und das ist auch ein Weg, den wir unterstützen. Bei den Hybrid-Fällen kann ein Fall ambulant oder stationär behandelt werden, und es gibt dafür immer das gleiche Geld. Das ist natürlich ein Anreiz für die Krankenhäuser, mehr ambulant zu begleiten. Der Nachteil für die Krankenhäuser ist, dass die niedergelassenen Ärzte eher die Fälle übernehmen, die mit Sicherheit ambulant behandelt werden können. Und die anderen gehen ins Krankenhaus.

Die hybriden Operationen sind kostengünstiger, es sollen um die 30 bis 40 Prozent der Kosten weniger dafür anfallen.

Ja, man holt Geld aus dem System heraus. Aber dem wollen wir uns gar nicht verwehren. Was ambulant durchzuführen ist, das soll auch ambulant sein. Wir wollen gar nicht krampfhaft an irgendwelchen alten Strukturen festhalten. Das ist ja auch mit der Grund, warum wir MVZ-Strukturen aufbauen.

Können kommunale Krankenhäuser von privaten Betreibern etwas lernen?

Ja, ich glaube, dass private Träger, insbesondere Asklepios, ein gutes Modell sind. Was man von uns lernen kann, ist, dass wir ohne Subventionsmöglichkeiten auskommen. Wir müssen unser Geld selbst verdienen. Und ich glaube, dass Wirtschaftlichkeit der Motor von guter Qualität ist. Denn wer wirtschaftlich arbeitet, kann dann auch investieren. Wir haben in den letzten neun Jahren, seit ich hier bin, fast 40 Millionen Euro an Eigenmitteln in diesen Krankenhausbetrieb gesteckt. Fördermittel dazu gerechnet, kommen wir auf fast 55 Millionen Euro. Das kann man von Asklepios lernen.

Das Krankenhaus in Germersheim. Archivfoto: Nicole Tauer

In Landau gibt es eine Debatte darüber, ob das kommunale Klinikum mit den mit dem von der CTS Caritas Gesellschaft getragenen Vinzentius-Krankenhaus fusioniert. Wenn Sie Berater oder Verhandler wären, worauf würden Sie Wert legen? Was braucht eine Stadt wie Landau? Oder könnte man sich einen Verbund vorstellen, wenn man die Südpfalz als Einheit betrachtet? Und geht die Welt unter, wenn eine Stadt wie Landau kein Krankenhaus mehr hätte?

Ich löse mich mal von Landau. Ein „Weiter-so“ im Gesundheitssystem kann's nicht geben. Das ist mal meine Kernaussage. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Und was in den nächsten Jahren mit den Lohnnebenkosten geschieht, qua Demografie und steigenden Sozialausgaben, ist vorhersehbar. Von daher muss man von lieb gewonnenen Besitzständen Abschied nehmen, glaube ich. Man muss Systeme auch neu denken und neu aufstellen. Da darf's keine Denkverbote geben. Und ich hoffe für Rheinland Pfalz auf eine gute Krankenhausplanung. Dazu muss man sich die regionalen Strukturen anschauen und regionale Lösungen finden, Politik, Kommune plus Krankenhausbetreiber.

Das hat sicher auch der künftige Ministerpräsident Gordon Schnieder im Blick, denn beim RHEINPFALZ-Wahlforum auf dem Hambacher Schloss hat er erzählt, wie viele Kliniken in seiner Heimatregion, der Eifel, geschlossen haben und dass Patienten nach Belgien oder nach Mechernich in Nordrhein-Westfalen fahren müssen.

Da hat Herr Schnieder sicher vom kalten Strukturwandel gesprochen.

Das ist das ungeordnete Kliniksterben durch Insolvenzen aufgrund akuter Finanznot.

Die Krankenhausplanung macht die Länderebene, und auf Bundesebene wird die Vergütung geklärt. Viele Klinikbetreiber sind nicht mehr in der Lage, wirtschaftlich zu arbeiten. Die gehen quasi vom Netz, sagen, es geht nicht mehr weiter.

Frank Lambert im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Foto: Iversen

Ist da politisch aus Ihrer Sicht etwas schiefgegangen?

Ich will nicht nur auf die Politik schauen. Ich sage immer, wir müssen uns auch selbst helfen. Ich glaube, Kandel und Germersheim gäbe es heute so in der Form nicht, wenn wir uns nicht selbst transformiert hätten. Es wäre mir echt zu einfach, nur zu sagen, die Politik muss etwas tun.

Sie haben vor einigen Jahren öffentlich mal die Frage gestellt, ob jede kreisfreie Stadt zwei Krankenhäuser braucht. An dem Punkt sind wir jetzt. Gilt das noch?

Ja, bei der Frage bleib ich. Die darf gestellt sein. Man muss halt vernünftig Krankenhausplanung auch als Klinikbetreiber machen.

Herr Lambert, würde sich Asklepios in Landau engagieren, wenn Sie die Gelegenheit bekämen?

Ich verstehe uns als Gesundheitsversorger, losgelöst von aktuellen Strukturen, im Sinne der Menschen und im Sinne der Region Südpfalz. Und ich erlebe, dass sowohl ambulant als auch stationär die Rahmenbedingungen immer schwieriger werden. Wenn es also in Landau und Umgebung Kompetenzen von Asklepios bedarf, bin ich gerne bereit, diese einzubringen. So wie wir es zum Beispiel auch schon in Annweiler und ganz aktuell auch in Landau durch die Übernahme des MVZ Südpfalz tun.

Das heißt, aus Ihrer Sicht wäre es denkbar, in der Südpfalz wirklich einen Verbund zu machen aus den Standorten Kandel, Germersheim, Bad Bergzabern und Landau?

Grundsätzlich ist das sicherlich vorstellbar. Man sollte sich nie Überlegungen verschließen, vor allem dann nicht, wenn es um die bestmögliche Versorgung von Patienten und Patientinnen geht.

Zur Person

Frank Lambert ist seit April 2017 Geschäftsführer der Asklepios Südpfalzkliniken GmbH. Der 49-Jährige war zuvor als Kaufmännischer Direktor bei der Stiftung Kreuznacher Diakonie für drei Kliniken im Saarland verantwortlich und in den Jahren davor bei der Innungskrankenkasse IKK Südwest. Der Saarländer lebt mit Frau und Sohn im Kreis Südliche Weinstraße.

